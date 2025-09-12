A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é morto dentro de casa no Monte das Oliveiras em Manaus

Motivação e autoria ainda são apuradas pela DEHS.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 22:08 - Atualizado em 12/09/2025 às 22:23

Notícias Policiais – Um homem identificado como Domingos Gonçalves foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (12), dentro da própria residência localizada na rua Macura, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Conforme as primeiras informações, criminosos armados teriam pulado o muro do imóvel e invadido a casa. Domingos foi surpreendido na sala e executado, sem chance de defesa, segundo relatos colhidos no local.

A motivação do homicídio e a autoria seguem desconhecidas. Após a perícia criminal realizar os procedimentos de praxe, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. Não há, até o momento, confirmação oficial sobre a dinâmica completa do crime ou sobre eventuais vínculos das vítimas com os suspeitos.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

O caso ficará a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que iniciou a coleta de informações ainda durante a madrugada. A investigação deve incluir a oitiva de testemunhas e a análise de imagens de câmeras de segurança instaladas na região, medidas que podem ajudar a traçar a rota de fuga e a identificar os responsáveis. Moradores próximos também devem ser procurados para contribuir com elementos que auxiliem a reconstituir a sequência de eventos dentro e nos arredores do imóvel.

