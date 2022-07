Homem é morto por pistoleiros enquanto comemorava o aniversário da filha no Amazonas

Redação AM POST

David de Lima Medeiros, de 33 anos, foi morto a tiros enquanto comemorava o aniversário da filha, na noite desta sexta-feira (29), no Ramal do Janauari, em Iranduba, no Amazonas.

De acordo com a polícia, o homem estava em sua residência no aniversário da filha, quando suspeitos não identificados entraram no local e dispararam diversas vezes contra ele.

A vítima chegou a ser socorrida e levada a um hospital da capital, mas não resistiu e morreu na madrugada deste sábado (30).

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).