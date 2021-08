Homem e mulher são presos com celulares roubados na zona leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite de terça-feira (03/08), uma mulher de 25 anos e um rapaz de 21, em posse de aparelhos celulares com registros de roubo, em ação ocorrida nos bairros Nova Vitória e São José, ambos na zona leste da capital.



A ação teve início por volta das 20h, quando a equipe policial em patrulhamento no bairro Nova Vitória efetuou abordagem a uma mulher que desembarcava de um mototáxi na rua França. Em revista, foram encontrados na bolsa da suspeita três aparelhos celulares. Questionada, ela respondeu que pertenciam a um conhecido, que os havia repassado para serem revendidos.



A guarnição, juntamente com a mulher, foi até a casa do suposto proprietário, no bairro São José. No endereço indicado, os policiais encontraram o suspeito, um rapaz de 21 anos, em posse de outros três aparelhos celulares, de igual modo suspeitos.



Após constatarem que os aparelhos celulares tinham registros de roubo, os policiais deram voz de prisão aos dois suspeitos. Eles foram encaminhados, juntamente com os seis aparelhos celulares, ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para esclarecimentos e providências.



A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.