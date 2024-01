Homem é perseguido e executado a tiros na Feira da Manaus Moderna

Notícias de Manaus – Um homem identificado como Bruno Brito de Araújo, de 28 anos, foi brutalmente assassinado na noite desta segunda-feira (29), na frente de um box na Feira da Manaus Moderna, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, a vítima estava em via pública quando foi perseguida por pelo menos três criminosos e tentou escapar da morte ao fugir. Entretanto, ele foi alcançado e atingido com vários tiros.

Após o crime os suspeitos fugiram e a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada. A motivação do crime é desconhecida, mas há informações que a vítima teria passagem criminal e um acerto de contas não é descartado.

O corpo de Bruno vai passar por perícia e será encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Suyanne Lima – Redação AM POST