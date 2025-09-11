Homem é preso 48 horas após denúncia de violência contra ex-companheira em Manaus

Notícias Policiais – Um homem de 28 anos foi preso na quarta-feira (10/09), dois dias após ser denunciado por lesão corporal, injúria e estupro contra a ex-companheira, 23 anos. A detenção foi cumprida pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O delegado-geral adjunto, Guilherme Torres, elogiou o trabalho da equipe de investigação, destacando a celeridade da prisão, realizada apenas 48 horas depois da comunicação do crime. Ele reforçou o alerta para que mulheres ameaçadas busquem imediatamente a delegacia e solicitem medidas protetivas, considerando o alto risco de concretização das ameaças no contexto de violência doméstica.

Segundo a delegada Priscilla Orberg, as investigações começaram quando a vítima compareceu à DECCM na noite de domingo (07/09). Ela relatou que, ao chegar em casa, encontrou o ex no imóvel e, ao afirmar que não permaneceria no local, foi impedida de sair. Em seguida, o autor teria proferido ofensas, desferido socos, empurrões e puxões de cabelo, causando lesões no rosto, pescoço e braço. Após as agressões, a vítima afirma que foi forçada ao quarto, onde ocorreu a conjunção carnal mediante violência.

Vizinhos ouviram a confusão e avisaram o irmão da vítima, que tentou entrar no imóvel, mas foi impedido pelo suspeito — o qual alegou se tratar de relação consensual. A versão foi descartada na apuração. Abalada, a jovem recebeu atendimento acolhedor, passou por exames periciais, e a autoridade policial requisitou medidas protetivas e representou pela prisão preventiva, deferida pela Justiça e cumprida no bairro Cidade Nova, zona Norte.

O investigado não possuía passagens anteriores, mas, segundo a vítima, já havia praticado violência psicológica durante o breve relacionamento. Ele responderá pelos crimes e permanece à disposição da Justiça.