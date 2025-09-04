A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso ao tentar fugir para os EUA após descumprir medida protetiva em Manaus

Suspeito de 52 anos foi detido dentro de aeronave pela PF após descumprir medida protetiva em favor da madrasta.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 17:00

Notícias Policiais – Um homem de 52 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (4), após tentar deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos para escapar de uma ordem judicial. Ele havia descumprido uma medida protetiva de urgência concedida em favor de sua madrasta, de 38 anos. A captura ocorreu dentro da própria aeronave, quando agentes da Polícia Federal (PF) o interceptaram antes da decolagem. O suspeito foi reconduzido a Manaus, onde deve responder pelo crime.

A ação foi resultado de uma operação conjunta da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Sul-Oeste e do Núcleo de Cooperação Internacional. As investigações revelaram que o episódio de violência ocorreu no início de agosto, quando o homem se aproximou da vítima e a confrontou, violando diretamente a decisão judicial que o obrigava a manter distância.

De acordo com a delegada Priscila Orbeg, titular da unidade, o investigado iniciou uma discussão com a madrasta e, mesmo após ser informado de que a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) seria acionada, se recusou a se afastar. Ele teria partido para injúrias verbais e ainda tentou avançar contra a vítima na presença de testemunhas e dos próprios policiais militares.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil instaurou um inquérito, ouviu depoimentos e representou pela prisão preventiva do agressor. A Justiça deferiu o pedido na última segunda-feira, autorizando a captura.

O caso reforça a importância das medidas protetivas e da atuação integrada entre órgãos de segurança pública para garantir a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade. O homem permanece à disposição da Justiça.

 

