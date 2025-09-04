Homem é preso ao tentar fugir para os EUA após descumprir medida protetiva em Manaus

Notícias Policiais – Um homem de 52 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (4), após tentar deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos para escapar de uma ordem judicial. Ele havia descumprido uma medida protetiva de urgência concedida em favor de sua madrasta, de 38 anos. A captura ocorreu dentro da própria aeronave, quando agentes da Polícia Federal (PF) o interceptaram antes da decolagem. O suspeito foi reconduzido a Manaus, onde deve responder pelo crime.

A ação foi resultado de uma operação conjunta da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Sul-Oeste e do Núcleo de Cooperação Internacional. As investigações revelaram que o episódio de violência ocorreu no início de agosto, quando o homem se aproximou da vítima e a confrontou, violando diretamente a decisão judicial que o obrigava a manter distância.

De acordo com a delegada Priscila Orbeg, titular da unidade, o investigado iniciou uma discussão com a madrasta e, mesmo após ser informado de que a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) seria acionada, se recusou a se afastar. Ele teria partido para injúrias verbais e ainda tentou avançar contra a vítima na presença de testemunhas e dos próprios policiais militares.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil instaurou um inquérito, ouviu depoimentos e representou pela prisão preventiva do agressor. A Justiça deferiu o pedido na última segunda-feira, autorizando a captura.

O caso reforça a importância das medidas protetivas e da atuação integrada entre órgãos de segurança pública para garantir a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade. O homem permanece à disposição da Justiça.