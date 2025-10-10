Homem é preso ao tentar registrar ocorrência falsa em delegacia de Manaus

Notícias Policiais – Um homem de 64 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (8), após comparecer voluntariamente à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), em Manaus. Ele havia procurado a unidade policial para registrar um suposto caso de extorsão, mas durante o atendimento os investigadores descobriram que a denúncia era falsa e que havia contra ele um mandado de prisão preventiva por furto qualificado.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, o homem relatou que estava sendo coagido a entregar um veículo Toyota/Corolla, pertencente à sua ex-esposa, como forma de pagamento de uma dívida. Contudo, a apuração policial confirmou que a história não passava de uma farsa.

“Ele realizou uma falsa comunicação de crime, afirmando ter sido obrigado a entregar o carro devido a uma dívida em aberto. Porém, verificamos que a informação não correspondia à realidade”, explicou o delegado.

Enquanto prestava depoimento, a equipe da DERFV realizou consultas nos sistemas judiciais e descobriu que o homem era alvo de uma ordem de prisão expedida pela Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus. Segundo as autoridades, ele já havia sido condenado a mais de três anos de prisão por furto qualificado.

Diante da constatação, os policiais cumpriram imediatamente o mandado. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.