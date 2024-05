Homem é preso após agredir a ex-companheira a socos e atingir o rosto dela com facada em Manaus

Notícias do Amazonas – A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) sul/oeste, cumpriu, nesta quarta-feira (15/05), mandado de prisão preventiva de um homem, 37, por descumprimento de medida protetiva e lesão corporal contra a ex-companheira, 33. A prisão ocorreu no bairro Petrópolis, zona sul.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da unidade especializada, a medida protetiva em favor da vítima foi solicitada em março de 2024. O autor não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido em 2022, desde então passou a persegui-la, lhe proferindo ameaças e ofensas.

“A vítima compareceu à delegacia no dia 15 de abril deste ano e comunicou que o indivíduo havia descumprido a ordem judicial e a agredido fisicamente, com socos e um golpe de faca no rosto, em uma via pública. O homem estava foragido desde o dia do crime”, disse.

Ainda segundo a delegada, após as diligências, o infrator foi localizado no bairro Petrópolis, onde foi cumprido o mandado de prisão na manhã de hoje.

Procedimentos

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e lesão corporal e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria