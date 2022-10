Homem é preso após agredir companheira com socos, chutes e facadas no rosto em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta terça-feira (11/10), por volta das 9h30, mandado de prisão preventiva em nome de um homem, de 28 anos, pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal qualificada, dano, ameaça e roubo praticados contra sua companheira, de 34 anos. O fato ocorreu no domingo (09/10), por volta das 5h40, na residência da vítima, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular da unidade policial, na ocasião do crime, o indivíduo agrediu a mulher verbalmente e fisicamente, com puxões de cabelo, socos nos braços e rosto, chutes nas pernas e golpes de faca em seu rosto, costas e cabeça. Além das agressões, o agressor ainda subtraiu o aparelho celular da vítima e causou danos a sua residência.

“Na segunda-feira (10/10), a vítima compareceu à unidade policial, ainda com ferimentos decorrentes das agressões e registrou um Boletim de Ocorrência (BO). A partir do registro, nós a encaminhamos para realizar o exame de corpo de delito, solicitamos medidas protetivas de urgência e também o mandado de prisão preventiva em nome do infrator”, afirmou Marinho.

A autoridade policial relatou que além disso, em outra ocasião, o indivíduo já teria expulsado três crianças, que são filhos da mulher, de madrugada, para fora de casa.

Continua depois da Publicidade

“Em posse do mandado de prisão, seguimos em diligências e efetuamos sua prisão no bairro Zumbi dos Palmares, naquela mesma zona da cidade”, disse o delegado.

O homem responderá por violência doméstica, lesão corporal qualificada, dano, ameaça e roubo. Ele será levado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.