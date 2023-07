Homem é preso após agredir e ameaçar pessoas durante assaltos em Manaus

Um homem, identificado como Anderson da Silva Guedes, de 41 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), acusado de roubar aparelhos celulares em bairros da capital amazonese. O suspeito agredia e ameaçava as vítimas durante a ação criminosa.

Os crimes ocorreram em setembro de 2022, um deles na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste; outro foi realizado no bairro Centro, zona sul. Anderson da Silva Guedes agia juntamente com um outro comparsa, que segue sendo investigado.

Segundo o delegado Fabiano Pignata, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram após a equipe policial tomar conhecimento sobre as práticas criminosas, ainda em setembro de 2022.

“Foi verificado que os infratores utilizavam de violência e grave ameaça. Cerca de um ou dois dias após os roubos eles desbloqueavam os celulares e passavam a ter acesso a aplicativos bancários das vítimas e a realizar transferências de valores, seja via pix ou pelo DOC e TED”, explicou Pignata.

Conforme a autoridade policial, a dupla agia em uma motocicleta cometendo roubos pela cidade. Após Anderson ser identificado, foi representado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário. Nesta quinta-feira a equipe do 20° DIP conseguiu prender o infrator na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul.

“Em depoimento, ele negou ser autor do delito, bem como de ter uma conta bancária que recebia os valores que totalizaram R$ 15 mil. No entanto, uma decisão judicial foi decretada para bloquear o montante. As investigações seguem em andamento para buscar o ressarcimento para as vítimas”, relatou o titular.

As investigações seguem para identificar o outro envolvido nos crimes.

O Infrator responderá por roubo e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST