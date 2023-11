Homem é preso após agredir, estuprar e manter a companheira em cárcere privado

Um homem, de 29 anos, foi preso após agredir, estuprar e manter a mulher por aproximadamente uma hora em cárcere privado na região norte de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (02). A motivação do crime teria sido ciúmes. As informações são do R7.

Os vizinhos chamaram a polícia, durante a madrugada, após ouvirem gritos de socorro. Quando as viaturas chegaram, os militares encontraram o autor sem deixar a vítima sair. A polícia tentou convencê-lo a liberar a vítima, que informou que o homem estava sob efeito de drogas. O Batalhão de Operações especiais para que conduzisse a situação.

O homem ameaça a mulher com uma faca. O batalhão negociou e eles conseguiram que ele se entregasse voluntariamente. A mulher contou à polícia que o relacionamento dela com o autor seria conturbado e que eles já estariam juntos há mais de 5 anos. O ciúme teria feito com que o homem suspeitasse de uma traição e começasse a agredir a vítima.

Segundo a mulher, o homem invadiu a casa onde ela vivia com o filho do casal, de apenas um mês. Ela conta que foi agredida e estuprada pelo homem. Após as violências, ele manteve a vítima em cárcere.

Esta não é a primeira vez que o homem se envolve em uma ocorrência policial. Ele possui histórico por tentativa de homicídio e lesão corporal com uso de faca.

