Homem é preso após agredir sobrinha e tentar matar tia no Viver Melhor em Manaus

Notícias Policiais – Um homem de 32 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante no fim de semana após agredir violentamente a sobrinha, de 17 anos, e tentar matar a própria tia, de 51, no conjunto Viver Melhor, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 9h30 de domingo (28/9), o Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) recebeu um chamado para ocorrência de violência doméstica na rua das Cachoeiras. Quando a equipe chegou ao endereço informado, soube que as vítimas já haviam sido levadas por familiares ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, também na zona Norte.

Relatos de familiares indicam que o suspeito atacou a tia com um objeto perfurante e espancou a sobrinha, causando ferimentos. As agressões teriam ocorrido dentro do conjunto residencial, mobilizando vizinhos e levando à rápida comunicação às autoridades.

Após receber atendimento médico, o homem foi detido e conduzido, juntamente com as vítimas, à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde os procedimentos cabíveis foram adotados. As duas mulheres seguem em acompanhamento médico e psicológico.

O caso permanece em investigação para esclarecer as circunstâncias das agressões e reunir elementos que subsidiem as medidas judiciais pertinentes. A Polícia Militar reforçou a importância de acionar imediatamente o Cecopom sempre que situações de violência forem identificadas, sobretudo quando envolverem mulheres e adolescentes, a fim de permitir resposta rápida e proteção às vítimas.