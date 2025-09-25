Homem é preso após ameaças, injúria e incêndio criminoso contra companheira em Urucará

Notícias Policiais – Um homem de 43 anos teve a prisão preventiva cumprida na quarta-feira (24/09) por ameaças, injúria e incêndio criminoso contra sua companheira, em Urucará (a 261 quilômetros de Manaus). O caso começou na segunda-feira (22/09), quando a vítima procurou a delegacia para relatar que vinha sendo ameaçada e ofendida, e manifestou o interesse em solicitar medida protetiva.

Segundo o delegado Mateus Imperatriz Moreira, após saber que seria denunciado, o suspeito ateou fogo no imóvel onde o casal residia. No momento do incêndio, apenas ele estava dentro da casa e ninguém ficou ferido. Equipes policiais se deslocaram de imediato ao endereço para tentar conter as chamas e reduzir os prejuízos, mas o fogo não pôde ser apagado a tempo, resultando na destruição completa da residência.

Ainda conforme a autoridade policial, não foi possível efetuar a prisão naquele primeiro momento porque o autor fugiu do local e não foi localizado. Diante disso, foi representada a prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

O mandado acabou sendo cumprido quando o investigado compareceu à delegacia na quarta-feira. Ele responderá pelos crimes de ameaça, injúria e incêndio criminoso, e permanecerá à disposição da Justiça enquanto o processo segue seu curso.