A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é preso após ameaças, injúria e incêndio criminoso contra companheira em Urucará

Investigação aponta que, após saber da denúncia, suspeito incendiou a casa do casal.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 17:58

Ver resumo

Notícias Policiais – Um homem de 43 anos teve a prisão preventiva cumprida na quarta-feira (24/09) por ameaças, injúria e incêndio criminoso contra sua companheira, em Urucará (a 261 quilômetros de Manaus). O caso começou na segunda-feira (22/09), quando a vítima procurou a delegacia para relatar que vinha sendo ameaçada e ofendida, e manifestou o interesse em solicitar medida protetiva.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Mateus Imperatriz Moreira, após saber que seria denunciado, o suspeito ateou fogo no imóvel onde o casal residia. No momento do incêndio, apenas ele estava dentro da casa e ninguém ficou ferido. Equipes policiais se deslocaram de imediato ao endereço para tentar conter as chamas e reduzir os prejuízos, mas o fogo não pôde ser apagado a tempo, resultando na destruição completa da residência.

Leia também: Homem é preso por agredir adolescente com quem tinha relacionamento e mantê-la em cárcere de privado em Manaus

PUBLICIDADE

Ainda conforme a autoridade policial, não foi possível efetuar a prisão naquele primeiro momento porque o autor fugiu do local e não foi localizado. Diante disso, foi representada a prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

O mandado acabou sendo cumprido quando o investigado compareceu à delegacia na quarta-feira. Ele responderá pelos crimes de ameaça, injúria e incêndio criminoso, e permanecerá à disposição da Justiça enquanto o processo segue seu curso.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

BMW atropela motociclista e aluno em frente a escola no Jorge Teixeira em Manaus

Motociclista teve lesão no ombro.

há 20 minutos

Amazonas

Prefeita Macelly Veras já gastou mais de R$ 30 milhões com a mesma empresa para serviços de saúde em Maués

Empresa contratada foi vencedora em dois processos licitatórios somente em 2025.

há 26 minutos

Manaus

Veja vídeo: Motociclista é arremessado após colisão na Torquato Tapajós em Manaus

Vítima aguardou o Samu após ser atingida por carro.

há 44 minutos

Polícia

Polícia Federal prende mulher com quase 3 kg de maconha no Aeroporto de Manaus

Suspeita foi detida durante inspeção de rotina e confessou transportar entorpecentes após inconsistências na identificação.

há 59 minutos

Polícia

Suspeito de matar mulher em frente a filha é preso em Manaus após crime em Manacapuru

Aline, 24, foi morta por volta das 6h52 enquanto levava a filha à escola.

há 1 hora