Homem é preso após assaltar micro-ônibus e trocar tiros com a PM em Manaus

Redação AM POST*

Nesta quinta-feira (12/08) policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram um homem por roubo, após assalto a trabalhadores em um micro-ônibus, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Os policiais em patrulhamento foram acionados pelo motorista de micro-ônibus na rua Cristo, informando que três indivíduos, em um veículo modelo Gol, de cor prata e placa QPG-9D32, havia parado em frente ao coletivo, depois do que dois indivíduos com arma de fogo entraram no interior do veículo e roubaram 14 celulares das pessoas que estavam a caminho do trabalho.

A 11ª Cicom iniciou vistoria na área quando o veículo denunciado foi visto na rua Laura Vicunã, na praça do Ouro Verde. Os suspeitos ignoraram os avisos sonoros de parada emitidos pela guarnição e efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram, atingindo com um disparo a porta dianteira do veículo.

Os suspeitos seguiram em fuga em direção à alameda Cosme Ferreira, subindo o canteiro central na altura do conjunto Tiradentes e entrando na contramão. Nesse momento, o veículo atingiu um motociclista, que ficou gravemente ferido, e bateu de frente com outros dois veículos, um micro-ônibus de placas NPA-5769 e um veículo Onix, de cor prata e placa PHD-0070.

Os policiais detiveram um suspeito, alvejado com um disparo na perna direita, e com ele encontraram um revólver calibre 38 com três munições intactas e duas munições deflagradas, além de um simulacro tipo pistola, e mais 14 aparelhos celulares. Os outros dois suspeitos fugiram do local.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao envolvido, que foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Machado para atendimento médico, devendo permanecer sob custódia no local. A equipe seguiu para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).