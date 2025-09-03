Homem é preso após assalto armado em drogaria na Djalma Batista em Manaus

Notícias Policiais – Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (2) pelo crime de roubo com uso de arma de fogo, praticado em uma drogaria localizada na avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, em 25 de maio deste ano.

Segundo o delegado Adriano Félix, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito chegou ao local em uma motocicleta, acompanhado de um comparsa que permaneceu do lado de fora. Ele entrou sozinho no estabelecimento, onde rendeu funcionários e clientes com uma arma de fogo.

“No interior da drogaria, o suspeito exigiu informações sobre o gerente e obrigou que trabalhadores e clientes fossem levados a uma sala, onde ordenou que entregassem seus celulares”, explicou o delegado.

O homem roubou dois aparelhos pertencentes a funcionários e um scanner do estabelecimento. Em seguida, fugiu com o comparsa na motocicleta.

Após investigação, a polícia localizou o suspeito na rua Castelo Branco, bairro Compensa, zona oeste. “As diligências continuam para identificar e prender o segundo envolvido”, destacou o delegado.

A polícia também apura a participação do preso em outros roubos a drogarias da capital. Denúncias podem ser feitas no 22º DIP, na rua Brasil, bairro Nossa Senhora das Graças.

O homem foi autuado por roubo majorado e ficará à disposição da Justiça.