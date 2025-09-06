Homem é preso após atear fogo e queimar 70% do corpo de desafeto em Tefé

Notícias policiais – Um homem de 30 anos foi preso na última quinta-feira (4) em flagrante após atear fogo em um desafeto, provocando queimaduras de 2º grau em 70% do corpo da vítima, que precisou ser transferida para Manaus para atendimento especializado. O caso ocorreu no município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Renato Ferraz, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, as diligências tiveram início assim que a equipe foi informada sobre o crime. A vítima foi socorrida e levada imediatamente a uma unidade hospitalar local, onde os policiais puderam confirmar a gravidade das lesões e dar início às investigações.

“Foi realizado o exame de corpo de delito na vítima. Diante da gravidade das lesões, ele precisou ser transferido para Manaus a fim de receber atendimento especializado. Ao saber que estava sendo procurado, o autor se apresentou à delegacia e, em razão dos fatos, recebeu voz de prisão em flagrante”, explicou Ferraz.

PUBLICIDADE

Durante o interrogatório, o suspeito confessou ter planejado o ataque e afirmou que agiu com a intenção de matar a vítima por ser seu desafeto. Ele também declarou não se arrepender do ato. O delegado ressaltou que se tratou de uma ação premeditada e cruel, em que o fogo foi utilizado como instrumento para ceifar a vida da vítima.

Leia também: Noivo fica transtornado ao flagrar mulher jantando com ex e quebra tudo em restaurante; assista

PUBLICIDADE

“Mas atuamos de imediato e garantimos a prisão em flagrante do homem. Nossa atuação rápida foi fundamental para impedir que ele cometesse novos crimes e para dar início aos procedimentos legais contra ele”, destacou Ferraz.

Procedimentos legais

PUBLICIDADE

O autor responderá por tentativa de homicídio qualificado, devido ao uso do fogo como meio empregado para matar. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e o suspeito agora permanece à disposição da Justiça, enquanto o processo segue em tramitação.

A Polícia Civil reforça que casos dessa natureza exigem atenção imediata e que denúncias podem ser realizadas por qualquer cidadão para agilizar o trabalho policial. A rápida resposta das autoridades em Tefé permitiu não apenas a prisão do agressor, mas também o encaminhamento da vítima para tratamento especializado, aumentando suas chances de recuperação.

O caso serve como alerta à população sobre a gravidade de conflitos pessoais que podem evoluir para crimes de extrema violência, além de evidenciar a importância da atuação das forças de segurança no interior do Amazonas.