Homem é preso após atear fogo na casa da própria mulher no AM

Um homem, não identificado, 44, foi preso nesta quinta-feira (8), pelos crimes de ameaça, injúria e tentava de homicídio cometidos contra sua companheira, de 51 anos, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu no dia 1º de junho deste ano, naquele município.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), logo após o fato, a vítima compareceu à delegacia e relatou que seu companheiro ateou fogo na casa onde eles viviam junto com seus filhos, após uma discussão, seguida de ameaça e injúria. No entanto, o incêndio foi contido por uma das filhas.

“Diante da gravidade do ocorrido, representei à Justiça pela prisão preventiva dele, e a ordem judicial foi decretada pela Comarca de Manacapuru. Posteriormente, o infrator compareceu à delegacia para prestar depoimento e confirmou o crime, mas disse que não sabia que as filhas estavam no imóvel”, explicou a delegada.

O indivíduo responderá pelos crimes de ameaça, injúria e tentativa de homicídio, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST