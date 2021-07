Homem é preso após atirar e matar cachorro em Manacapuru

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Kleberson da Costa de Moraes, 42, foi preso em flagrante após o mesmo ter matado um cachorro com disparo de arma de fogo. A prisão ocorreu na casa da dona do animal, na travessa Josefa de Menezes, bairro Morada do Sol, em Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, o crime ocorreu na manhã de ontem, por volta das 11h, e, após o fato, uma mulher de 41 anos, dona do cão, compareceu na DIP, para registrar Boletim de ocorrência (BO) e solicitar providências contra o infrator.

“Com base nas informações registradas no BO, relatadas pela tutora do cachorro, a equipe de investigação foi de imediato à residência da mulher, onde encontrou o autor, ainda com a arma nas mãos, uma espingarda de pressão. Diante dos fatos foi dada a voz de prisão ao indivíduo, e o mesmo foi encaminhado à delegacia. Ele permaneceu calado durante todos os procedimentos”, detalhou Torres.

Kleberson responderá pelo crime de maus tratos contra cão com resultado morte. Ainda conforme a autoridade policial, a pena para o este tipo de crime varia em até cinco anos prisão em regime fechado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele permanecerá custodiado na carceragem da DIP de Manacapuru, a disposição da Justiça.