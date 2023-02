Homem é preso após cometer assaltos e vender produtos na Internet em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na tarde de quarta-feira (1º/02), por volta das 13h, mandado de prisão preventiva em nome de João Victor Bezerra de Souza, 22, por roubo de um celular e duas televisões. A prisão ocorreu em um estúdio de tatuagem, localizado na rua João Valério, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Costa e Silva, titular da unidade policial, em maio de 2022 uma vítima compareceu à delegacia para informar que tinha sido roubada ao descer do seu veículo, no conjunto Augusto Montenegro, no bairro Lírio do Vale, zona oeste.

“A vítima relatou que dois homens, até aquele momento desconhecidos, a ameaçaram com uma arma e entraram na sua residência, ocasião em que subtraíram duas TVs e um celular, modelo Iphone 11”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, após o rastreio do celular foi possível identificar o portador do aparelho, que fez a compra do objeto na internet, com um homem que apresentou o comprovante de compra, realizado via pix.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“De posse desse documento, conseguimos levantar a foto do dono da conta e chamamos a vítima para reconhecê-lo, ocasião em que constatamos que se tratava de João Victor. Aprofundando as investigações, outra vítima que teve o celular roubado no bairro Alvorada, também reconheceu o autor”, falou o titular.

João Victor responderá por roubo e ficará à disposição do Poder Judiciário.