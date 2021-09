Homem é preso após comprar carro com transferência falsa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram um homem de 29 anos por estelionato, na noite da segunda-feira (13/09), após ação no bairro Coroado 3, na zona leste da capital amazonense.

A guarnição da viatura 6156 foi acionada via rádio para atender uma ocorrência de estelionato, na qual o suposto infrator estava detido, sob guarda da vítima, na rua Chuva Branca, no Coroado 3. Ao chegar ao local, a vítima, um homem de 40 anos, informou aos policiais que havia negociado com o suspeito um carro modelo Chevrolet/Celta 1.0L LT, de cor prata e placas NOQ-0069, e que ele havia realizado uma transferência falsa no valor de R$ 2,5 mil.

Ao perceber que havia sido lesado, o homem marcou um encontro com suspeito se passando por outra pessoa, na tentativa de recuperar seu carro e entregar o suspeito à polícia. O suspeito, no entanto, não estava em posse do veículo, de modo que a vítima conseguiu apenas deter o homem.

Os policiais questionaram o indivíduo sobre o paradeiro do automóvel, ao que ele informou que o carro estava na rua Manjirioba, no bairro Jorge Teixeira, zona leste. A equipe se dirigiu ao endereço informado, mas o veículo não foi localizado.

Diante do ocorrido, os militares deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram, juntamente com a vítima, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso está sendo investigado.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

