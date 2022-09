Homem é preso após comprar sem nota fiscal carga furtada de telas de ferro avaliada em mais de R$ 70 mil em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (31/08), por volta das 14h30, um homem de 37 anos por receptação qualificada de uma carga avaliada em mais de R$ 70 mil. O material é pertencente a uma empresa localizada na avenida Buriti, Distrito Industrial, zona sul.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular da unidade policial, a vítima registrou a ocorrência do furto da carreta, ocorrido no dia 24 de agosto deste ano e, de imediato, as equipes iniciaram as investigações para identificar o responsável pela ação criminosa.

“Na ocasião do crime, a carreta continha uma carga de telas de ferro, avaliada em R$ 70.679,06 e, após recebermos informações de que o material teria sido vendido, saímos em diligências para localizar e prender um dos envolvidos”, disse.

O titular disse que, na quarta-feira, os policiais civis do 25º DIP foram a uma empresa situada no bairro Santa Etelvina, zona norte, onde foi encontrada a carga proveniente do furto, em posse de um receptador.

Continua depois da Publicidade

“Indagamos o proprietário da referida empresa sobre origem da carga e ele afirmou tê-las comprado de outro indivíduo, conhecido como ‘Falcão’, sem nota fiscal e por um valor inferior a R$ 70 mil. O receptador comprou o material para revender. Diante das afirmações e da ausência de documentação, foi dada voz de prisão em flagrante a ele”, afirmou.

Marinho ressaltou que as investigações continuam para localizar e prender os demais envolvidos.

Continua depois da Publicidade

O homem responderá por receptação qualificada e ficará à disposição da Justiça.