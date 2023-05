Homem é preso após descumprir medida protetiva em favor de ex-companheira em Manaus

Um homem de 24 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (18), após descumprir medida protetiva em favor de sua ex-companheira, no dia 31 de dezembro de 2022. O suspeito foi preso na rua Independência, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular do 2° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão ocorreu após o indivíduo começar a ser investigado por furto. No decorrer das investigações foi constatado que ele já respondia por dois roubos na 5ª e 9ª Vara Criminal, e também, possuía mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva.

“O indivíduo descumpriu as condições que lhe foram impostas para liberdade provisória e devido seus antecedentes criminais, foi constatada sua periculosidade, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva pelo 1º Juizado Especializado da Violência Doméstica”, explicou a delegada.

Com base nisso, a equipe policial realizou buscas e conseguiu efetuar a prisão do homem, na casa dele, no bairro Dom Pedro.

Ele responderá por descumprimento de medida protetiva e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST