Homem é preso após descumprir medida protetiva para perseguir a ex em Manaus

Nesta terça-feira, 13, um homem de 38 anos, não identificado, foi preso por descumprimento de medida protetiva em favor da sua ex-companheira, uma jovem de 24 anos, que teve a identidade preservada. A prisão ocorreu em um balneário localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

De acordo com a delegada Kelene Passos, a vítima estava separada do indivíduo há cerca de oito meses. No entanto, o homem não aceitava o término do relacionamento e a perseguia com frequência. Por conta disso, foi deferida pela Justiça uma medida protetiva em favor dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No entanto, a mulher compareceu à delegacia novamente e contou que o homem estava descumprindo a ordem judicial, e continuava a perseguindo e proferindo palavras de baixo calão. Da última vez, o fato ocorreu em um evento público, onde ele teria ido em sua direção com a intenção de agredi-la junto com seu atual companheiro, mas terceiros impediram”, explicou a titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM) sul/oeste.

Com base em todas as informações, foi solicitado ao Poder Judiciário um mandado de prisão preventiva em nome dele. O indivíduo foi conduzido à delegacia e responderá por descumprimento de medida protetiva.

O homem será levado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST