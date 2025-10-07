A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso após espancar companheira durante festa no interior do Amazonas; Vídeo

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da violência, gerando revolta entre os internautas.

Por Marcia Jornalist

07/10/2025 às 12:17

Notícias policiais – Um homem foi preso no último domingo (5), em Maraã, distante 634 km de Manaus, após agredir sua companheira durante uma festa na Avenida Beira Mar. O caso está sendo investigado pela 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã.

Um vídeo do incidente, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que ele desferiu um soco e, em seguida, chutou a mulher após uma discussão motivada por ciúmes.

De acordo com testemunhas, o desentendimento começou quando o agressor acusou a mulher de estar dançando com outro homem.

A situação escalou rapidamente, levando o homem a insultá-la antes de partir para a agressão física. As imagens mostram a mulher caindo ao chão, onde ainda foi chutada, gerando revolta entre os presentes e na internet.

LEIA MAIS: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

A polícia foi acionada após o hospital local receber a mulher, que apresentava ferimentos na boca. Em seu relato, ela afirmou que o casal estava junto há 21 anos e que já havia sido vítima de agressões anteriormente.

 

