Homem é preso após estuprar mulher na zona Norte de Manaus

Um homem identificado como Cassiano Resende, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira (17) feira suspeito de estuprar uma mulher na rua Monte Sião, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, as investigações a respeito do caso iniciaram após denúncia de que o homem havia invadido uma residência e imobilizado a vítima e uma amiga dela que estava no local. Durante luta corporal com o suspeito uma das mulheres conseguiu fugir e acionou a polícia.

A outra mulher que ficou na residência acabou sendo estuprada por Cassiano e ficou trancada dentro de um quatro enquanto ele cometia os abusos. Em seguida, ele tentou fugir mas foi capturado por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ainda segundo a polícia, ao ser conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) uma terceira vítima estava lá e o reconheceu. Na delegacia também foi descoberto que ele já tem passagem por receptação.