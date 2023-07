Homem é preso após executar casal, voltar ao local do crime e matar socorrista

Um homem, de 49 anos, foi preso na manhã deste domingo (23) após matar um homem e uma mulher, identificados como João e Edvane Lomba, a tiros na tarde de sábado (22) no distrito de Luar, em São João do Ivaí, no Paraná. Após matar o casal, o suspeito também matou o socorrista que estava atendendo as vítimas.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o suspeito se apresentou na delegacia com seu advogado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atirador chegou à residência das vítimas, disparou a arma primeiro contra João e posteriormente contra a esposa dele, Edvane.

Os vizinhos acionaram um morador, conhecido como Valdeci do Luar, que era ex-vereador e trabalhava com a ambulância da cidade, para fazer os primeiros socorros das vítimas. Ao ver o casal sendo atendido, o atirador voltou ao local e disparou contra o socorrista, que também morreu.

A polícia está investigando e realizando diligências para esclarecer o fato e apurar a motivação do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: R7