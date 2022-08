Homem é preso após furtar carro usando ‘chapolin’ em estacionamento de supermercado em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio do 1º DIP efetuou, na quarta-feira (10/08), por volta das 16h30, a prisão em flagrante de Francisco Lucas Vieira da Silva, de 25 anos, por furto qualificado com emprego de chave falsa, prática criminosa conhecida como “Chapolin”. O crime ocorreu no estacionamento de um supermercado localizado na avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24° DIP, a vítima, de 37 anos, estava no veículo da empresa em que trabalha, e foi ao supermercado, onde ficou por cerca de 30 minutos. Quando retornou ao carro, percebeu que havia sido furtado pois verificou que a porta do veículo estava aberta, mas sem sinais de arrombamento.

“Com as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foi possível verificar que um veículo Gol, de cor vermelha, havia estacionado ao lado do carro da vítima, e um homem, em seguida, aparece furtando o interior do veículo”, disse o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, um policial civil estava em diligências naquele local, quando avistou o Gol Vermelho, já identificado em vídeos circulando pela internet por utilizar o dispositivo conhecido como Chapolim.

O veículo conduzido pelo suspeito saiu do supermercado e estacionou próximo a uma área de mata, momento em que Francisco saiu do carro para descartar uma mochila. Nessa ocasião, o policial civil o abordou e verificou que a mochila era da vítima, que estava com uma carteira porta-cédulas e documentos pessoais, além de uma calculadora financeira e um notebook no valor de R$ 4 mil.

“O suspeito confessou o furto e disse que utilizava um dispositivo de chave falsa para abrir os carros. Os objetos furtados foram recuperados e devolvidos à vítima”, contou Martins.

Francisco Lucas foi autuado em flagrante por furto qualificado com emprego de chave falsa. Ele ficará à disposição da Justiça.