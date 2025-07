Homem é preso após furtar celular e dinheiro de comércio em Beruri no Amazonas

Notícias Policiais – Marcelo Dias Pinheiro, de 22 anos, foi preso na sexta-feira (18) pelo crime de furto qualificado em Beruri, município localizado a 173 quilômetros de Manaus. Ele é acusado de ter furtado um aparelho celular e a quantia de R$ 75 em dinheiro de um estabelecimento comercial da cidade.

Segundo o delegado Jailton Santos, titular da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime foi denunciado pelo proprietário do comércio, que compareceu à unidade policial e apresentou imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação criminosa. Com base nessas provas, as investigações foram iniciadas de forma imediata.

PUBLICIDADE

“Marcelo já é conhecido da polícia local por envolvimento em outros furtos e possui diversos antecedentes. Assim que identificamos sua participação, nossas equipes iniciaram as buscas”, afirmou o delegado.

Leia também: Prefeito de Beruri, Emerson Melo antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores

Durante as diligências, o suspeito foi localizado no bairro Santa Luzia, onde acabou confessando o crime. Ele ainda indicou o local onde havia escondido os objetos subtraídos — que foram recuperados em sua própria casa.

PUBLICIDADE

Marcelo foi encaminhado à delegacia e responderá pelo crime de furto qualificado. Após os procedimentos legais, ele será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate aos crimes patrimoniais, por meio de denúncias e registros de ocorrência.