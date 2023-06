Homem é preso após guardar dois fuzis e munições de facção criminosa em Manaus

Na madrugada desta quinta-feira, 15, um homem, não identificado, foi denunciado e preso após esconder em sua residência dois fuzis de calibre 556, pertencente à facção criminosa Comando Vermelho (CV), na Travessa Pires de Carvalho, bairro da União, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo informações do tenente PM Assef Rocha, as armas apreendidas teriam sido usadas em um duplo homicídio ocorrido recentemente no bairro Parque Dez de Novembro, tendo como vítimas um casal supostamente ligado ao tráfico de drogas.

Ainda conforme a autoridade policial, o homem afirmou durante o interrogatório que era obrigado a guardar as armas para os traficantes e pistoleiros da facção criminosa. Ele disse que dois suspeitos, que estavam no local no momento da apreensão, conseguiram fugir deixando as armas para trás.

O homem foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante delito.

