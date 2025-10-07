A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é preso após invadir casa da ex e ameaçar atual namorado da vítima no Amazonas

As equipes policiais se deslocaram até o endereço e, ao chegarem ao local, confirmaram a invasão.

Por Beatriz Silveira

07/10/2025 às 22:28

Ver resumo

Notícias Policiais – Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira (6), no município de Amaturá (a 909 quilômetros de Manaus), pelos crimes de violação de domicílio, perseguição e violência psicológica no âmbito da violência doméstica.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da 49ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito invadiu a casa da ex-companheira, de 19 anos, e se recusou a deixar o local, mesmo com a presença do atual namorado da jovem.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

O delegado Felipe Carvalho, responsável pelo caso, informou que a vítima já havia acionado a polícia após ser perseguida durante todo o dia pelo ex-companheiro. Ela também relatou ter recebido diversas mensagens com xingamentos e ofensas, o que intensificou o clima de medo e tensão.

As equipes policiais se deslocaram até o endereço e, ao chegarem ao local, confirmaram a invasão. Durante a abordagem, o agressor ainda ameaçou o atual namorado da vítima, segundo o boletim de ocorrência.

O homem foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante e será submetido a audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Esporte

Amazonas bate o Criciúma e segue na disputa na Série B

Após sair atrás com gol de Jean Carlos, Amazonas vira com Kevin Ramírez e Henrique Almeida e reduz a distância para sair do Z-4.

há 36 minutos

Brasil

CNU: prazo para recurso contra prova e gabarito vai até esta quarta (8/10)

Contestação deve ser feita pela Área do Candidato, com login gov.br.

há 1 hora

Brasil

“Caminhada pela Anistia” reúne apoiadores de Bolsonaro em Brasília e reforça pressão por perdão aos condenados de 8 de janeiro

O ato teve concentração no Complexo Cultural da República e seguiu em direção à alameda José Sarney, próxima ao Congresso Nacional.

há 1 hora

Caiu na rede é post!

Isabelle Nogueira é anunciada como nova apresentador do “A Bordo – O Reality”

A manauara já foi campeã do reality.

há 1 hora

Política

TRE-AM cassa mandatos de quatro vereadores de Eirunepé por fraude à cota de gênero

A ação foi movida por Cibele de Freitas Mendes, candidata ao cargo de vereadora, que denunciou a existência de candidaturas femininas fictícias.

há 2 horas