Homem é preso após invadir casa da ex e ameaçar atual namorado da vítima no Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira (6), no município de Amaturá (a 909 quilômetros de Manaus), pelos crimes de violação de domicílio, perseguição e violência psicológica no âmbito da violência doméstica.

De acordo com informações da 49ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito invadiu a casa da ex-companheira, de 19 anos, e se recusou a deixar o local, mesmo com a presença do atual namorado da jovem.

O delegado Felipe Carvalho, responsável pelo caso, informou que a vítima já havia acionado a polícia após ser perseguida durante todo o dia pelo ex-companheiro. Ela também relatou ter recebido diversas mensagens com xingamentos e ofensas, o que intensificou o clima de medo e tensão.

As equipes policiais se deslocaram até o endereço e, ao chegarem ao local, confirmaram a invasão. Durante a abordagem, o agressor ainda ameaçou o atual namorado da vítima, segundo o boletim de ocorrência.

O homem foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante e será submetido a audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.