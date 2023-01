Homem é preso após invadir igreja e esfaquear dois pastores

Um homem invadiu uma igreja evangélica na noite desta terça-feira (3) e esfaqueou dois pastores, em Salvador, na Bahia. Ele acabou mobilizado pelos membros da congregação e foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O templo onde ocorreu o crime fica localizado na Avenida Ulysses Guimarães em Sussuarana, na periferia da cidade.

De acordo com informações do portal G1, o autor do atentado possui 28 anos de idade e não teve o nome divulgado. Ainda não há informações sobre a motivação por trás do ataque.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes da 48ª CIPM estavam realizando rondas pelo bairro quando fiéis da igreja os acionaram e relataram o crime.

Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram o homem imobilizado e o levaram até a Central de Flagrantes no Complexo Policial dos Barris, junto da arma utilizada no crime.

Após prestar esclarecimentos e a ocorrência ser registrada, o autor do crime foi liberado. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

