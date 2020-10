Homem é preso após manter animais silvestres em cativeiro na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Por volta das 8h deste sábado (10/10), policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), detiveram um homem de 35 anos por manter animais silvestres em cativeiro, sem as devidas licenças de órgãos de meio ambiente, na rua São Cristóvão, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Segundo os policiais a equipe recebeu denúncia de populares sobre o aprisionamento dos animais e foram até o endereço informado para constatar a denúncia.

Ao chegar no endereço, os policiais entraram em contato com o dono da residência e este, permitiu a entrada dos policiais que fizeram buscas no local.

Após as vistorias, os policiais encontraram duas cobras jibóias adultas em uma caixa de vidro e dois jabutis em uma carcaça de geladeira.

Conscientizado de sua infração contra o meio ambiente, por não apresentar documentação legais para a posse dos animais, o responsável foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde também foram entregues os animais, para as providências ao caso.

* Com informações da Assessoria de Imprensa