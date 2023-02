Homem é preso após matar ex-companheira e outro homem em bloco de Carnaval no Amazonas

Redação AM POST

Policiais da operação Hórus/Fronteira Mais Segura e da Base Arpão, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prenderam em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), um homem, de 49 anos. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Com ele foram apreendidos duas armas, munições e dinheiro.

De acordo com o relatório policial, as vítimas estavam em um evento, na madrugada do domingo (12/02), na Rua Independência, bairro Centro, quando o homem, que estava armado, invadiu o local e atirou. Os disparos atingiram a mulher, 22, com quem o suspeito já havia tido um relacionamento, e um homem, 35. O casal não resistiu e morreu no local.

Policiais da operação Hórus/Fronteira Mais Segura e da Base Arpão, que estavam atuando no local, conseguiram prender o suspeito em flagrante. Após a prisão, as equipes foram informadas que o homem tinha outros armamentos em casa.