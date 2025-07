Homem é preso após matar morador de rua a tiros na zona oeste de Manaus

Notícias Policiais – Um homem identificado como Elton de Oliveira Maia, de 39 anos, foi preso em flagrante na quarta-feira (16/7), acusado de cometer um homicídio na rua Thomas Edson, localizada no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. A vítima, um morador de rua cuja identidade ainda não foi confirmada, foi alvejada com um disparo de arma de fogo e morreu no local.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas na via. As imagens mostram o momento em que Elton, dirigindo um veículo, se aproxima da vítima, que caminhava tranquilamente pela calçada. Sem qualquer tipo de discussão aparente, o suspeito dispara contra o homem e foge.

PUBLICIDADE

Leia também: Prefeito de Beruri, Emerson Melo antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores

A delegada Marília Campello, que acompanha o caso, afirmou que assim que a polícia tomou conhecimento do crime, iniciou diligências para localizar o autor. A partir das imagens e da identificação do veículo, os agentes conseguiram encontrar Elton em sua residência, onde foi dada voz de prisão.

Apesar da prisão rápida, ainda não se sabe o que motivou o crime. A Polícia Civil segue investigando o caso para entender a relação entre o suspeito e a vítima. Elton foi conduzido à audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.