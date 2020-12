Homem é preso após passar noite em motel com adolescente de 13 anos em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 43 anos foi preso acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos, na madrugada desta segunda-feira (7), no Conjunto Hiléia II, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a mãe da vítima descobriu que ela teria passado a noite em um motel com o homem, e teria afirmado que mantém um relacionamento com o acusado.

Continua depois da Publicidade

Na ocasião, ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e levado a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).