Homem é preso após raspar cabelo da companheira por suspeita de traição em Eirunepé

Notícias policiais – Um homem de 21 anos foi preso na terça-feira (6) em Eirunepé, município localizado a 1.160 quilômetros de Manaus, após ser filmado raspando à força o cabelo da companheira. A motivação, segundo as investigações da Polícia Civil do Amazonas, teria sido uma suspeita de traição por parte da vítima.

A cena, registrada em vídeo e amplamente compartilhada nas redes sociais, mostra a mulher sendo submetida à humilhação pública enquanto o agressor, com apoio de outras pessoas, executa o ato violento. O material gerou indignação e levou à rápida identificação e prisão do suspeito.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), o homem responderá pelos crimes de injúria real, lesão corporal, apologia ao crime e associação criminosa. “A investigação apontou uma suspeita dele de uma possível traição. O vídeo mostra a vítima sendo obrigada a passar por essa situação vexatória e de extrema violência. Identificamos o local, os envolvidos e efetuamos a detenção”, afirmou.

Leia mais: Mulher tem cabelo raspado por companheiro após acusação de traição no Amazonas: ‘Dá vontade de matar’

Mavignier informou ainda que a vítima morava com o agressor, o que reforça a gravidade do caso por se tratar de uma relação marcada por abuso e controle. Durante o vídeo, há menções à possível atuação de facção criminosa, o que está sendo investigado. “Não temos elementos concretos que comprovem o envolvimento dele com facção. Mas existem indícios, e o conteúdo do vídeo sugere isso”, explicou o delegado.

PUBLICIDADE

A prisão do suspeito ocorreu após diligências da Polícia Civil, que continua investigando a participação de outras pessoas envolvidas no crime.