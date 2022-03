Homem é preso após roubar merenda escolar no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros da capital), prendeu em flagrante, no domingo (20/03), Reginaldo Aguiar da Silva, 27, pelo crime de furto de materiais provenientes de merenda escolar. O fato ocorreu na Comunidade do Cucuia II, zona rural daquele município.

De acordo com as equipes policiais da 44ª DIP, as diligências iniciaram após recebimento de denúncias informando que o infrator estaria incendiando uma residência e cometendo furto dos materiais, em uma instituição de ensino.

“Durante buscas, Reginaldo foi localizado e reconhecido por populares, assumindo estar sob efeito de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Na ocasião, logramos êxito em sua prisão”, disseram as autoridades.

Reginaldo responderá por furto e ficará à disposição do Poder Judiciário.