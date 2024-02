Homem é preso após roubar motocicleta na Zona Leste de Manaus

Notícias de Manaus – Janderson Henrique Pimentel Lima, 27, foi preso em flagrante na segunda-feira (5), pelo roubo majorado de uma motocicleta. O crime ocorreu na madrugada daquele mesmo dia, por volta das 5h, na rua 8, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Conforme o delegado Fabiano Rosas, titular da unidade policial, na ocasião do crime, a vítima foi abordada por Janderson, que estava em uma motocicleta acompanhado de um comparsa. Os infratores estavam em posse de uma arma de fogo, e subtraíram a moto da vítima.

“A vítima veio até a delegacia e informou que havia entrado em contato com a empresa de rastreamento do veículo, que apontou que a motocicleta estava em uma casa na rua Padauri, bairro São José Operário, zona leste. Com base nisso, fomos até o endereço e prendemos Janderson, e encontramos a moto roubada”, relatou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, na casa do infrator foi localizada uma outra moto roubada e com sinal de adulteração de identificador de veículo automotor.

“As investigações seguirão para localizar e prender o comparsa dele”, afirmou Fabiano Rosas.

Procedimentos

Janderson Henrique foi autuado por roubo majorado. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria