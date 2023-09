Homem é preso após se envolver em acidente com carro roubado em Manaus

Um homem, de 21 anos, não identificado, foi preso após se envolver em um acidente de trânsito com um carro roubado no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. O crime foi divulgado neste domingo (24).

De acordo com informações da Polícia, os agentes realizavam um patrulhamento de rotina quando foram acionados para verificar um acidente de trânsito envolvendo um veículo com restrição de roubo, nas proximidades do Terminal 3.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando chegaram no local, os policiais identificaram o carro Fiat Gran Siena, cor branca, placa NOM- 3781, com restrição de roubo. O infrator teria batido em outros dois veículos Agile, cor prata, placa JXP-8201, e Siena, cor prata, KGS-1122. As vítimas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Pronto Socorro Danilo Correia.

A ocorrência foi finalizada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Redação AM POST