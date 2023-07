Homem é preso após se passar por médico no interior do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), prendeu, na terça-feira (04/07), um homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, e se apresentava como médico para obter vantagens financeiras e aplicar golpes. Entre os crimes estão estelionato, documentação falsa, apropriação indébita e usurpação da função pública, naquele município.

Segundo o delegado José Barradas, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após diversas vítimas comparecerem à delegacia e informaram que o indivíduo estava se passando por médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele se apresentava nos estabelecimentos comerciais do município dizendo ser cirurgião, com a finalidade de obter vantagem econômica. Várias pessoas caíram no golpe, pois ele possuía declaração falsa de vínculo de empregado comissionado no Hospital Regional de Coari”, explicou Barradas.

Ainda conforme a autoridade policial, empresas de diversos ramos como padarias, drogarias, material de construção, instituições financeiras, comércio eletrônico e entre outros, foram vítimas do infrator.

“Ao todo já foram instaurados oito inquéritos policiais contra o falso médico. O mandado de prisão preventiva em nome dela foi expedido pela Central de Plantão da Comarca de Coari”, contou o delegado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista: falso médico é preso no interior do AM pic.twitter.com/jmgZVND7b9 — AM POST (@portalampost) July 5, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procedimentos

O indivíduo responderá por estelionato, documentação falsa, apropriação indébita e usurpação da função pública, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resposta

A prefeitura de Coari se manifestou por meio de nota e disse que o homem nunca foi contratado, nem trabalhou no hospital da cidade. Ele apresentou em agencias bancárias um documento falsificado com assinatura do prefeito para conseguir empréstimo.

A nota também destaca que todos os profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) possuem os registros no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Redação AM POST*