Homem é preso após se passar por mulher no Instagram e estupra mais de 10 vítimas

Um golpe cometido por um homem de 28 anos que se passava por mulher no Instagram para estuprar e extorquir vítimas foi interrompido pela Polícia Civil nessa quarta-feira (24). Os investigadores já identificaram mais de 10 vítimas do criminoso, que agia em Belo Horizonte e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os policiais, no entanto, calculam que o número de pessoas prejudicadas pelo autor seja superior a 100.

Natural do Pará, o homem vivia na capital mineira, trabalhava como motorista de aplicativo e criava perfis falsos na rede sociais, geralmente se passando por “Fernanda Mendes”, nome fictício inventado por ele. Com o passar do tempo, ele até trocava de perfil, mas continuava com nomes semelhantes e fotos de “mulheres jovens e bonitas”. Essas pessoas que ilustravam as contas falsas existem, o que também preocupa as autoridades.

Os crimes do rapaz foram interrompidos após ser flagrado pelos investigadores cometendo um desses crimes na última terça-feira (23), no bairro Caiçara, região Noroeste da capital mineira.

Como era o golpe

“Ele chamava o homem [a vítima] por mensagem direta, depois passava para o WhatsApp e começava com as trocas de mensagens mais quentes, culminando com fotografias e vídeos sexuais. O terceiro momento é o encontro”, explicou o delegado Wagner Sales, chefe do 1º Departamento de Polícia Civil em Belo Horizonte, em entrevista coletiva realizada hoje.

No encontro, o homem se passava por irmão da falsa mulher do perfil e dizia que ela tinha menos de 18 anos. “Quando essa vítima vai achando que vai se encontrar com Fernanda Mendes, aparece o homem, que se identifica para essa pessoa que marcou o encontro como irmão da Fernanda. Ele diz que ela é menor e passa a fazer ameaça para o indivíduo”, relata o delegado.

O criminoso, então, passa a exigir dinheiro para que o caso não seja levado à polícia. “As vítimas ficam apavoradas e acabam cedendo. Não só à extorsão mas também ao estupro”, diz Sales. “A pessoa que está envolvida vai se sentir envergonhada, mas a responsabilização criminal pelo ato vil que ele comete não pode deixar de ser realizada. Isso causa um transtorno psicológico e emocional nessas vítimas, que pensam que estão indo ao encontro de uma mulher”, complementa.

No caso desta semana, no Caiçara, a vítima foi um jovem de 20 anos – que pensava ir ao encontro de “Fernanda Mendes”. Após ser extorquido, o rapaz foi estuprado, dentro do carro, pelo autor.

Mais de 100 vítimas

O preso já tem passagem criminal em Uberlândia, onde já residiu e realizou crimes, e é investigado em Belo Horizonte desde março de 2019, pela Delegacia Especializada em Investigação de Crime Cibernético, por crime praticado com mais de 10 vitimas. “Vamos continuar trabalhando. A equipe já esteve em Uberlândia e foi encontrado um pen drive, que vai ser estudado analisado. Há possibilidade de existirem mais de 100 vítimas desse indivíduo”, informa Wagner Sales.

De acordo com a polícia, o homem realizava os crimes sozinhos, mas no momento da prisão ele estava com o parceiro romântico, que não está preso. Todas as vítimas são homens. A dificuldade de se localizar o suspeito se dava pela troca de telefone, e nome no perfil. Depois que as autoridades conseguiam o bloqueio do Instagram de “Fernanda Mendes”, outros eram criados.

“Essa prisão é extremamente importante. Mensagem sobretudo do perigo das redes sociais”, alerta o delegado. O policial espera que outras vítimas, após a prisão e divulgação do golpe, procurem as autoridades.

Perigo das redes sociais

O chefe do 1º Departamento de Polícia Civil ainda aproveita para fazer um alerta. “Ao tentar relacionamentos virtuais, deve-se ficar alerta para a possibilidade de crime. Por trás de determinadas palavras, fotografias, pode estar escondido um bandido que pode colocar em risco a vida e integridade das pessoas”, afirma Wagner Sales.

Eram justamente essas fragilidades através das quais o criminoso se aproveitava. “O indivíduo elege suas vítimas, pessoas jovens, com pouca experiência, que vão se sentir seduzidas por essa atração – uma jovem mulher que se oferece tão rapidamente”, diz o delegado.

“Relacionamentos que são criados em poucos instantes e logo em seguida já pedem e enviam imagem íntimas. As pessoas querem sexo fácil e rápido e acabam se deparando com indivíduo dessa natureza, com intensão única exclusiva de cometer crimes e realizar o desejo sexual”, finaliza.

O caso ainda está em investigação e o homem foi atuado em flagrante por extorsão e estupro. As penas somadas podem chegar a 20 anos.

Fonte: TNH1