Homem é preso após se passar por policial para aplicar golpes em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na manhã desta quarta-feira (21/09), por volta das 7h, mandado de prisão preventiva em nome de Ediney Pereira Vieira, de 44 anos, por estelionato cometido em ocasiões distintas na capital amazonense. A prisão ocorreu no bairro Lago Azul, zona norte.

O delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, explicou que as investigações iniciaram após várias vítimas registrarem Boletins de Ocorrência (BO), relatando que o infrator se apresentava como policial para pedir emprestado materiais e peças de veículos.

“Ediney trajava sempre um uniforme policial e utilizava um simulacro de arma de fogo para amedrontar as vítimas e garantir a confiança delas. Ele pegava os materiais e não devolvia. Em uma das ocasiões, ele chegou em lojas de autopeças de veículos pesados, pedindo emprestado baterias e pneus, argumentando que as viaturas estavam quebradas”, contou.

Conforme o titular, após conseguir os objetos, o indivíduo vendia os produtos em vários pontos da cidade. Em relação ao prejuízo financeiro das lojas, o delegado informou que foi um número elevado, tendo em vista que essas peças têm um valor alto no mercado.

“Estávamos investigando Ediney há mais ou menos dois meses e o localizamos naquela zona, momento em que cumprimos a ordem judicial. No local, também encontramos um veículo da marca Chevrolet, modelo Montana, cor preta, com pneus na parte de trás do veículo, oriundo do crime’, afirmou.

O delegado esclareceu ainda que o infrator agia sozinho e alerta para que a população fique atenta para esses tipos de golpe.

Ediney responderá por estelionato e ficará à disposição do Poder Judiciário.