Homem é preso após ser flagrado com adolescente em quarto de pousada em Manaus

Redação AM POST*

Um homem de 40 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (12) após ser flagrado com uma uma adolescente de 16 anos dentro do quarto de um a pousada localizado na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus. A fiscalização faz parte da operação Caminhos Seguros, que visa combater situações de vulnerabilidade ou exploração sexual de crianças e adolescentes.

O estabelecimento também foi penalizado. “Nós autuamos o estabelecimento, notificamos o proprietário e aplicamos o auto de infração”, relatou Iane Geber, chefe de fiscalização do JIJI.

Após a autuação, a jovem foi resgatada pelo Conselho Tutelar e encaminhada à residência onde mora.

Dois hotéis no Centro de Manaus, foram autuados pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) por estarem com cadastro vencido. Em seguida, um dos hotéis também foi autuado desta vez pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), por não ter apresentado o Auto de Vistoria.