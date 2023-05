Homem é preso após ser flagrado por delegado agredindo companheira em Manaus

Um homem de 47 anos, foi preso em flagrante no momento em que estava agredindo fisicamente e verbalmente a própria companheira, na tarde da última quarta-feira (24), no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

O delegado Leonardo Marinho, titular do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que passava pelo local e presenciou o indivíduo agredindo verbalmente e fisicamente a companheira, com vários socos no rosto, momento em que abordou o agressor e o prendeu em flagrante por violência doméstica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Solicitei o apoio de uma guarnição da Polícia Militar, que chegou ao local em seguida, para conduzi-lo à delegacia. A vítima relatou que havia sido agredida naquele momento, e complementou dizendo que durante dois anos de relacionamento sofria violência física, moral e psicológica, e ainda mostrou fotos das agressões e áudios das ameaças realizadas por ele”, contou Marinho.

Conforme autoridade policial, foram solicitadas medidas protetivas de urgência para a vítima, com todas as informações fornecidas por ela. Também foi averiguado que já havia registros de outras ocorrências em nome do infrator.

O autor responderá por violência doméstica. Ele será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST