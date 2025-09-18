Homem é preso após ser flagrado por vizinhos agredindo mulher em Manaus

Notícias de Polícia – Um caso de violência doméstica registrado no bairro Coroado, em Manaus, chamou a atenção na noite desta quarta-feira, 17. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem, identificado como Leanderson Marinho de Souza, puxando uma mulher pelos cabelos para dentro de uma residência e, em seguida, agredindo-a já no interior do imóvel.

Vídeos da agressão foram registradas por vizinhos, que ouviram os pedidos de socorro da vítima e acionaram a Polícia Militar. Nas imagens, é possível ver o homem ainda do lado de fora da residência com a mulher.

Ele chega a puxar a vítima pelos cabelos e arrasta ela para dentro da casa. A Polícia Militar prendeu o agressor em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça, segundo as informações. Confira:

Aleam acompanha

A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) informou nesta quinta-feira, 18, que está acompanhando o caso e prestará apoio jurídico, psicológico e social à vítima. A deputada estadual Alessandra Campelo, que coordena o órgão, repudiou a agressão e afirmou que a Procuradoria atuará para garantir a responsabilização do acusado.

“Esse marginal, Leanderson Marinho de Souza, agrediu essa mulher várias vezes, puxando-a pelos cabelos para dentro de casa. O lugar onde a mulher mais sofre violência é dentro do próprio lar. Os vizinhos chamaram a polícia, ele foi preso e espero que não seja solto na audiência de custódia“, declarou a parlamentar.

De acordo com a deputada, o órgão já iniciou a busca ativa pela vítima para oferecer assistência integral. A Procuradoria da Mulher da Aleam, criada para dar suporte às amazonenses vítimas de violência, atua em parceria com a rede de proteção estadual e municipal.