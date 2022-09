Homem é preso após tentar degolar ex-companheira e incendiar casa dela no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), prendeu, em flHomem é preso por tentar matar ex-companheira e incendiar casa no AMagrante, na segunda-feira (26/09), por volta das 14h, um homem de 37 anos, pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal dolosa e incêndio doloso praticados contra a sua ex-companheira, uma mulher de 29 anos. O crime ocorreu na madrugada daquele mesmo dia, por volta das 2h40.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª DIP, o casal estava separado há cerca de um mês. Na ocasião do crime, o infrator foi à casa da ex-companheira e do enteado, de 9 anos, e provocou um incêndio. Ele ainda tentou degolar a mulher com uma faca, mas a criança acordou com o calor e tentou impedir o delito.

“Tomamos conhecimento do caso, iniciamos as diligências e efetuamos a prisão dele. Na delegacia, ele relatou que estava separado da vítima, e os crimes teriam sido motivados por ciúmes da ex-companheira”, explicou o titular.

Conforme a autoridade policial, logo após atear fogo ao imóvel, o homem ainda pegou uma faca e atingiu a vítima com dois golpes. Nesse momento, o filho dela pediu para que ele parasse e mordeu sua mão. O infrator deixou a faca cair, mas ao pegá-la do chão, desferiu três golpes no menino, que, por medo, fingiu-se de morto por alguns instantes, mas em seguida, pulou pela janela e pediu ajuda de sua tia que mora nas proximidades.

“Posteriormente, a mulher e o filho foram socorridos e levados a uma unidade hospitalar do município, onde receberam atendimentos médicos. O infrator foi preso e encaminhado à unidade policial”, relatou Silva.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal dolosa e incêndio doloso. Ele ficará custodiado na carceragem da 37ª DIP, à disposição da Justiça.