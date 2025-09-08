Homem é preso após tentar matar companheira no Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 33 anos foi preso nesta segunda-feira (08/09) por tentativa de feminicídio contra sua companheira, de 29 anos, após decisão da Justiça que decretou sua prisão preventiva.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, o caso chegou ao conhecimento das autoridades depois que um familiar da vítima denunciou as agressões. O episódio ocorreu no dia 31 de agosto, por volta das 19h55, quando a jovem ligou pedindo ajuda para ser retirada da casa do agressor.

Ao chegar ao endereço, a cunhada da vítima encontrou a mulher bastante debilitada, chorando, com sangramentos no nariz e na boca, além de hematomas espalhados pelos olhos, coxas e braços. A vítima foi levada ao hospital, onde exames confirmaram fraturas na clavícula e no crânio.

Ainda segundo o relato, o agressor utilizou um capacete de motocicleta para golpear a companheira. A cunhada também informou que o relacionamento entre os dois era marcado por constantes conflitos e episódios de violência. Em razão da gravidade das lesões, a vítima não conseguiu comparecer à delegacia.

A delegada explicou que, no mesmo dia em que recebeu a denúncia, solicitou a prisão preventiva do acusado. O cumprimento da ordem judicial ocorreu no local de trabalho do suspeito, que foi encaminhado para a unidade policial.

Procedimentos legais

O homem responderá por tentativa de feminicídio. Ele passará por audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça para os próximos trâmites.