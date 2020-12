Homem é preso com 12 quilos de entorpecentes em quitinete no bairro Petrópolis

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática detiveram, na madrugada desta segunda-feira (28/12), um homem de 44 anos, por posse irregular de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Petrópolis, na zona sul da capital. Na ação, foram ainda apreendidos 12 quilos de entorpecente, supostamente maconha tipo skunk.

Os militares da equipe tática faziam patrulhamento de rotina, por volta das 4h30 de hoje, quando receberam denúncia anônima, por meio do via direta, informando que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo em um estabelecimento da avenida Marquês da Silveira, no Petrópolis.

No local, a equipe identificou o suspeito com as características informadas e realizou abordagem, encontrando com ele uma arma de fogo do tipo pistola, marca Bersa, calibre 380 e numeração 331548, com seis munições de mesmo calibre não deflagradas. Indagado por que estava com a arma, o suspeito informou que seria para a própria segurança, pois estaria guardando material ilícito nas proximidades.

A equipe foi até o endereço indicado pelo suspeito, onde havia uma quitinete em construção, e lá encontrou oito pacotes de substância supostamente maconha do tipo skunk, com peso em torno de 12 quilos, além de um aparelho celular, que foi apreendido.

Diante do flagrante, o suspeito foi detido e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

