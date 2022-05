Homem é preso com 2 quilos de maconha e quase R$1,5 mil

Redação AM POST

Policiais civis da 48ª Delegacia Interativa (DIP) de Maués (a 278 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriram, na manhã de sexta-feira (27/05), por volta das 10h, mandado de busca e apreensão, que resultou na prisão em flagrante de Thiago Lopes de Sousa, 27 anos, pelo crime tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no centro da cidade.

O delegado Rafael Schimdt, titular da unidade policial, informou que as equipes policiais estavam investigando o envolvimento do infrator com a prática criminosa, ocasião em que foi solicitado a ordem judicial para apurar a comercialização de entorpecentes por parte do suspeito .

“Iniciamos as diligências e nos deslocamos até o suposto local onde o indivíduo estaria. Efetuamos sua prisão em flagrante, e na ocasião, apreendemos um tablete de entorpecentes, aproximadamente dois quilos de maconha, além de R$ 1.415 em dinheiro e um narguilé, acessório utilizado no uso de drogas”, explicou o titular.

Procedimentos

Thiago responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.