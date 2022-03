Homem é preso com 23kg de drogas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com apoio da 14ª e 30ª, realizaram a apreensão de aproximadamente 23 quilos de substâncias entorpecentes e detiveram um homem de 30 anos. A ação policial ocorreu no início da noite de sábado (26/03), no bairro Nova Vitória, zona leste da capital.

Por volta das 18h, a equipe policial nas viaturas 6444 e 6439, estavam em patrulhamento pela avenida Hibisco, no bairro Nova Vitória, quando avistaram um homem em atitude suspeita na via. Foi efetuada a abordagem, onde após a revista pessoal, os policiais verificaram que tinha sua posse uma porção de entorpecentes.

Questionado, o suspeito informou que estava vendendo drogas no local e também entregou o lugar onde armazenaria o restante do material ilícito que abastecia a área em questão. Os militares se deslocaram então à rua Costa Rica, no bairro Mauazinho, mesma zona da cidade, onde constataram os fatos, encontrando dentro de uma saca de fibra, cerca de 23 quilos de oxi e uma balança digital.

Em razão do flagrante, ele foi preso e, com o material ilícito apreendido, conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O suspeito já tinha passagem por tráfico.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa